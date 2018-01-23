Erdoğan operasyonu böyle takip etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne inerek video konferans aracılığıyla canlı bağlantılar yaptı.

HAREKAT MERKEZLERİNE BAĞLANDI

İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyetler diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerini müteakiben, sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar yaparak söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.