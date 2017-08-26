Erdoğan: Önümüzdeki yıl Malazgirt bir başka olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı. Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda bakan ile milletvekilinin de katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı özetle şöyle konuştu: "Sultan Alparslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde, 'Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' demiştir. Bu zafer bize yeni bir istikbal kazandırdı. Yaklaşık iki asır sonra da Osmanlı çınarı Anadolu'da kök salmaya, 7 iklim, 4 kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı.

ÇOCUKLARIMIZA VERECEĞİMİZ EN DEĞERLİ MİRAS ANADOLU

Anadolu, ey Anadolu... Altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş Anadolu, geçmişimiz Anadolu... Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. 946 yıldır bizimlesin. Bunca yıldır kardeşlerinin hem köprüsü hem umudu oldun. Bugünde devam ediyorsun. Yazık sana ağlamayan şaire, sana titremeyen vicdana... 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı. Ne diyor şair; Dur yolcu, eğilde kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.

BİZİM BİR DEVLETİMİZ VAR

Sultan Alparslan 1071'de Anadolu'nun kapılarını milletimize açmıştı. Bizde vizyonumuzla, projelerimizle Anadolu'yu yeniden her anlamda merkez haline getireceğiz. Biz 80 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler, biz etle kemik gibi, etle tırnak gibi tek milletiz. Tek bayrak.. Bayrağımıza eş bayrak asla... Tek vatan.. Kimse bu vatanımızı bölmeye parçalamayı aklından geçirmesin. Şu anda Cudi'de, Küpeli'de, Bestler'de buraları teröristlere mezar ettik. Terör bitene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Mehteriyle 16 devlet kurmuş bu devlet ve onun temsilcileriyle bugün buradayız. Bakanlarımızla sizlerle bir aradayız. Devlet ve millet bir olduk. Paralel devletmiş, şuymuş buymuş... Bizim bir devletimiz var.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL MALAZGİRT FARKLI OLACAK

Her tümseğinin altında bir şehit yatma pahasına da olsa Türk milleti namusundan vazgeçmedi. Malazgirt Zaferi uzun zaman ihmal edildi. Malazgirt'i atlayıp daha eskilere götürme çabası belki iyi niyetliydi ama beyhudeydi. Malazgirt'i devleti yönetenler unutsa da bu millet unutmadı. Bugün millet Malazgirt'te. Bu kulunu bu milletin bir ferdi olarak yarattın. Ne kadar çalışsak az. İnşallah önümüzdeki yıl Malazgirt bir başka olacak. Buranın imarını farklı bir proje ile ele alacağız. Bu törenleri çok daha farklı hale getireceğiz.

2071 UFUK ÇİZGİSİ

Tıpkı 2023 gibi, 2053 gibi; 2071'i de kendimize bir ufuk çizgisi, bir kızıl elma olarak belirledik. Malazgirt Savaşı, Anadolu'daki çokluk içinde birlik, çoğulculuk anlayışının en somut tezahürüdür. Biz 80 milyon tek milletiz. Biz, etle kemik, etle tırnak gibi tek milletiz. Tek bayrak. Bayrağımıza eş bayrak asla. Bayrağımız rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin kendisi.

BU GAYRETLE BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ

Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet, Cumhurbaşkanı ile bakanları ile bugün burada. Sizlerle bir aradayız. Bizim tek devletimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu gayretle bu yolda yürüyeceğiz. Anadolu demek, tüm gönül coğrafyamızı ezip geçmek isteyenlere çelikten bir set olmaktır.

SULTAN ALPARSLAN KİMLE MÜCADELE ETMİŞSE BİZ 15 TEMMUZ'DA ONLARLA MÜCADELE ETTİK

Ne dedi Fatih; Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni alır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi gibi görüşen ama aslında bizi esir etmeye yönelik bir hamle ile karşılaştık. Bayrağımıza, ezanımıza ve geleceğimize sahip çıkarak bu işgal teşebbüsünü boşa çıkardık. Sultan Alparslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir.

ANADOLU 7 DÜVELE BEDEL BİR GÜÇTÜR

Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ, FETÖ piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullanmış oldukları araçtır. Bugün milletçe yedi düvele karşı mücadele etmiş olabiliriz. Tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Kefenleri giymeye hazır mıyız? Ecdadımızın arkasından yürümeye hazır mıyız?"

ŞAHLANIŞININ ÖNÜNE GEÇEMEYİZ

Milletim meydanlara çıktı. İşgalcilerin, hainlerin karşısına dikildi. Bir söz var; Türkleri ne yerde süründüreceksin, ne de doğrulmalarına izin vereceksin. Sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur, küllerinden yeniden doğarlar. Ayağa kalkarlarsa önlerinde duramazsın. Bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Biz ancak Rüku'da eğiliriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan sadece Rabbimiz'dir. Anadolu dediğimiz bu ulu çınar, gölgesinde yaşayan 80 milyon insanı ile, tarihi ile tüm zenginlikleri ile gürlemektedir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım."