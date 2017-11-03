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    Erdoğan onayladı: Müftülere nikah yetkisi...

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 01:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı kanunu onayladı. 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun müftülere nikah yetkisi verilmesini de içeriyor.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iki kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı. 

    Etiketler: nikah , Müftülere nikah yetkisi
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