Erdoğan nikah şahidi oldu

Anemon Otel'de yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra akşam saatlerinde Denizli'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Erol Kaya, Harun Karacan, Hamza Dağ, Ak Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Muş, İlknur İncesöz, 60 kadar milletvekili ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

ERDOĞAN, KAHRAMAN, AKAR VE MİNNİHANOV NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Fatma Zeybekci ile İbrahim Özkan çiftinin nikahlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

Nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov yaptı. Nikah töreninden önce otelin duvarına genç çift için hazırlanan kısa film yansıtılarak davetlilere izlettirildi. Düğüne yaklaşık 1100 davetli katıldı.

4 ÇOCUK TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah töreninden sonra evlilik cüzdanını geline verdi. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Zeybekci ve Özkan ailelerinin biricik yavrularının nikah akitlerini bizler resmi şahitler, sizler de fahri şahitler olarak akdetmiş oluyoruz. Her iki gencimize de Allah'tan iki cihan saadeti diliyorum. İnşallah en kötü günleri bugünkü gibi olsun. Aynı yastıkta kocasınlar. Evlilik uzun bir yolculuk, iyi günler, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır, olumsuzluklar üzerine sabırla gidildikçe mutluluğa dönüşür.

Benim her zaman bir tavsiyem var, burada da söyleyeceğim tabi ki, bir olur garip, iki rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Fatma ben söylerken o da benimle beraber söylüyordu. Zaten kendileri de 4 kardeş. Ben inanıyorum ki, güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Burada da iki nitelikli gencimiz, güçlü bir ailenin temellerini atıyorlar. Bu güçlü aile, güçlü milletin köşe taşlarını oluşturacaktır. Ben bu mutluluğun gelecekle ilgili önemli bir köşe taşı olduğuna inanıyorum ve bu cüzdanı da Fatma'ya veriyorum dedi.

Nikahın ardından protokol üyeleri gelin ve damatla birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım saat 23.00'te otelden ayrıldı.