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    Erdoğan Macron’la Zeytin Dalı’nı görüştü

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    23.01.2018 - 20:37 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

    Erdoğan Macron’la Zeytin Dalı’nı görüştüCumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına  karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş teatisinde bulundular.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

    Fransız mevkidaşı Macron’la Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. 

    İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.

    Etiketler: Fransa , son dakika
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