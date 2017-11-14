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    Erdoğan, Kuveyt'te böyle karşılandı

    AA
    14.11.2017 - 08:13 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'e yaptığı ziyaret nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

    Başkent Kuveyt'in deniz sahilinde yer alan Arap Körfezi Meydanı'ndaki kuleler, Türk bayrağının yansıtılması dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü.
    Kuveyt Türk Toplumu Başkanı ve MÜSİAD Temsilcisi Nesim Ömeroğlu, "Bu gece mübarek bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Kuveyt semaları da bu vesileyle fevkalade ihtişamlı bir geceye sahne oluyor. Kuveyt Kuleleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlanmış, görkemli bir manzara oluşturmuş." dedi.  Ömeroğlu, Kuveyt halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye yaptığı bu ziyarete büyük önem verdiğini vurguladı.

    Bölgenin fevkalade bir dönemden geçtiğini dile getiren Ömeroğlu, şöyle konuştu:
    "Bu ziyaret Kuveytliler için büyük bir öneme haiz. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el-Sabah da parlamento açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin başta Katar krizi olmak üzere yaşanan sorunlar nedeniyle şu anda çok kritik bir dönemden geçtiğini, Katar ve Körfez gerçeği ile alakalı olarak başta Kuveytliler olmak üzere Müslümanların, bölge halkının destek beklediğini ifade etmişti. Kuveyt Emiri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunun nihai çözümü konusunda ciddi adımlar atacağını söylemişti. Kuveyt liderliğiyle, devlet erkanıyla, halkıyla umutlarını önce Allah'a, sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bilgece çözümlerine ve inşallah ortaya koyacakları duruşa bağlamış durumdalar."

    Özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçecek.
    Erdoğan, Kuveytte böyle karşılandı

    Etiketler: Türk Bayrağı
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