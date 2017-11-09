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    Erdoğan kesin talimat verdi!.. 'Hepsi yeşil kalacak'

    AA
    09.11.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, askeri alanların hepsinin yeşil alan olacağını bu konuda ters bir düşünce olmadığını söyledi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Şehir içindeki askeri alanlarla ilgili konuşan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kesin bir talimatı olduğunu ifade etti.

    "HEPSİ YEŞİL ALAN OLACAK"

    Özhaseki, "Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok." diye konuştu.

    Erdoğan kesin talimat verdi.. Hepsi yeşil kalacak

     

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    Etiketler: çevre bakanı , askeri alan
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