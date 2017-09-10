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    Erdoğan Kazakistan'da konuştu

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 09:02 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 09:05

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu.

    İşte Erdoğan’ın Kazakistan’da yaptığı konuşmadan satır başları:

    İnternetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığın aracı olma yanında terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını biliyoruz.
    İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden yararlandırırken zararlarından da korumalıyız.

    İslam ülkelerinin şu dönemde ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.
    Körfez bölgesinde yaşana kriz hepimizi derinden üzmüştür.

    Körfez bölgesindeki krizin bir an önce çözme kavuşmasını diliyoruz.
    Kudüs ve Haremi şerifin kutsiyetinin ihlal edilmesine asla izin veremeyiz. Provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız.

    Myanmar’da Müslüman kardeşlerimizin çektiği zulümlerin son bulması için hep birlikte çalışmalıyız.

    Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz.

     

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Kazakistan , İslam İşbirliği Teşkilatı
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