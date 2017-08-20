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    Erdoğan karşısında görünce gözleri doldu... Böyle sarıldı

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 20:12Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 20:12

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Binbaşı Ümit Çelik'in babası aile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası ile kucaklaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik ile görüştü.

    Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan Erdoğan, Çelik'in acısını paylaştı.

    Erdoğan karşısında görünce gözleri doldu... Böyle sarıldı

    HAİN TUZAKLA ŞEHİT OLDU

    Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

    Etiketler: Binbaşı Ümit Çelik , Erdoğan , Lice
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