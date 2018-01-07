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    Erdoğan istedi, üç kat iptal edildi

    Nuray BABACAN / ANKARA
    07.01.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce İstanbul’un silüetini bozan binalar için istediği ve bir türlü gerçekleşmeyen “tıraşlanma operasyonu” Ankara’da uygulandı. Atatürk Orman Çiftliği içinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin karşısına yapılmak istenen çok katlı rezidanslar, güvenlik ve estetik gerekçesiyle tıraşlandı.

    Edinilen bilgiye göre, Cumnurbaşkanlığı yerleşkesinin tamamlanmasından bir süre sonra kampüsün Söğütözü tarafındaki cephesinde, çok katlı konutlar yapılmaya başlandı. Daha önce orada bulanan sitelerden daha yüksek planlanan ve Cumhurbaşkanlığı konutu ve çalışma ofisleriyle karşı karşıya olan bu rezidanslar, inşaat aşamasında dikkat çekti.

    Erdoğan istedi, üç kat iptal edildiÜÇ KAT TIRAŞLANDI

    Konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildi. Erdoğan, firmanın sahibinden binaları tıraşlamasını istedi. Buna gerekçe olarak da hem güvenlik, hem de estetik açıdan bölgedeki diğer binalarla uyumlu olmaması gösterildi. Cumhurbaşkanı gibi Rizeli olan inşaatın sahibi, projesini önce iki kat, ardından da bir kat revize ederek kısalttı. Ancak firma sahibinin ruhsatındaki izin dikkate alınarak, kendisine kayıpları için başka bir arazinin gösterileceği dile getirildi.

    YENİ KARARLAR BEKLENİYOR

    Bu operasyonun, eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek’in görevden alınmasından kısa bir süre önce yapıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın, Gökçek’in yerine getirilen yeni başkan Mustafa Tuna ile sık sık biraya geldiği, Ankara’da dikkatini çeken inşaat ve ruhsatlarla ilgili bilgi aldığı bildirildi. Erdoğan’ın Eskişehir Yolu ve Yenimahalle’de inşaat izni verilen bazı yüksek binalarla ilgili de itirazları olduğu öğrenildi. Hem İstanbul, hem Ankara’da yeni bazı tıraşlama kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

    Erdoğan istedi, üç kat iptal edildi

    SİTEM ETMİŞTİ

    Erdoğan, başbakanlığı döneminde İstanbul Zeytinburnu’nda yapılan ve şehrin silüetini bozan kulelere tepkisini dile getirerek, “Sahibiyle konuştum, ‘Tıraşlayın’ dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti. Yüksek binaların tıraşlanması ve buna ilişkin maliyet sonraki süreçte sürekli tartışma konusu olurken, bunlara izin verenlerle ilgili hiçbir işlem yapılmaması eleştirilmişti.

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı yerleşkesi , traşlama operasyonu
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