Erdoğan istedi; İki Tatar lider serbest kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Çiygöz ve Ümerov’un serbest bırakılmasına katkısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

POROŞENKO MEMNUN

Poroşenko, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iki vatandaşımızın serbest bırakılmasını sağladığı için teşekkür ediyorum. New York ve Kiev’de görüştüğümüzde konuştuklarımızı hayata geçirdi” ifadelerini kullandı. Kırım Tatarları Kurultay üyelerinden Zair Smedla, “Bildiğim kadarıyla Türkiye lideri Erdoğan iki arkadaşımızın salıverilmesi için Putin’den iyi niyet göstermesi girişiminde bulundu. Neticede düne kadar Kırım’daki Rusların hapiste tuttuğu arkadaşlarımız şu an Türkiye yolcusu. Rusya’nın Anapa şehrinden Ankara’ya gidiyorlar” dedi.