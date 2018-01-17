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    Erdoğan İstanbul’a el koydu

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    17.01.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan sonra partinin İstanbul İl Başkanlığı’na getirilecek ismi belirlemek için ağırlığını koydu.

    Erdoğan İstanbul’a el koyduErdoğan, cuma akşamı AK Parti İstanbul İl Merkezi’nde düzenlediği toplantıda, İstanbul milletvekillerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin koltuğunda görmek istedikleri isimleri yazmalarını istedi. Parti içi kulislere göre bu yoklamada Ahmet Cin ve İdris Güllüce adı öne çıktı.

    BU HAFTA AÇIKLAYACAK

    Erdoğan’ın, bu hafta İstanbul İl Başkanlığı’na gelecek ismi açıklayacağı, şubatta başlaması planlanan ilçe kongrelerine yeni il başkanıyla gidileceği konuşuluyor. Nisan sonu ya da mayıs başında da AK Parti İstanbul İl Kongresi’nin yapılması bekleniyor. 

    Ahmet Cin, AK Parti’nin İstanbul’daki seçim organizasyonunun başında. 51 yaşındaki Cin, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı.

    Üç dönem Tuzla Belediye Başkanlığı yapan İdris Güllüce ise Erdoğan’ın neredeyse 40 yıllık dava arkadaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurulduktan sonra İBB Başkanlığı için Kadir Topbaş ile İdris Güllüce arasında kalmış, kararını iki isim arasında uzlaşma sağladıktan sonra açıklamıştı. O dönem adaylıktan feragat eden Güllüce, bir süre İstanbul Büyükşehir 1. Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü. Daha sonra milletvekili seçilen Güllüce, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilmişti.

    GÜLLÜCE: EN STRATEJİK SEÇİM

    Hürriyet’e konuşan İdris Güllüce, kendisine bu yönde yoğun teklif ve baskılar geldiğini doğrulayıp, “AK Parti’nin il yönetimine ben ya da başka biri; kim gelirse gelsin İstanbul için iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 2019 seçimleri Türkiye’nin ufkunu değiştirecek seçimler. Hiçbir seçim bu kadar stratejik değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem teşkilatımıza hem vatandaşlarımıza bunu anlatmaya çalışıyor” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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