Erdoğan, İstanbul Emniyeti'nin yeni yerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'nde konuştu.

Jandarma, polis ve bekçilere seslenen Erdoğan özetle şunları söyledi: "Teröristlere misli ile cevap verdik vermeye devam edeceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız. Dün yapmış olduğumuz toplantıda, esrar, eroin, captagon gibi bu tür uyuşturucuların üzerinde kararlı şekilde durduk ve bugün yayınlanan KHK ile de bildiğiniz gibi bu KHK’nın içerisinde uyuşturucuyla alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirilmiş bulunuyor. Bunların üzerine gideceğiz, eczanelere varıncaya kadar gideceğiz. Bunların satıldığı yerlerin araştırılması, bunlarla ilgili istihbarat çalışmaları noktasında da kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bekçiler, 20 bin gibi rakam tabi ki şimdiliktir. Bunu ihtiyaçla daha da artıracağız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun.







UYUŞTURUCU SATICILARINA KARŞI ÇOK DAHA BÜYÜK GAYRET BEKLİYORUM

Özellikle okulların açılması sürecine giriyoruz. Uyuşturucu konusunda faaliyet gösteren bu soytarılara alçaklara karşı ben güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlarla bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili. Özellikle son dönemde sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok daha büyük gayret bekliyorum. Bir yerde suç oranı yükselmişse iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal güvenlik kuvvetlerimizden bazıları onlarla işbirliği içindedir. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz misali zaten beyhude bir mücadele veriliyor. Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik güçlerimizin teçhizat ve istihbarat yönünden zayıflığı söz konusudur. FETO’nun verdiği en büyük zararlardan biri de polis ve jandarma da yol açtığı zafiyettir. Bu eksikleri süratle gideriyoruz.







HASDAL'DA YENİ EMNİYET KÜLLİYEMİZİ İNŞA EDECEĞİZ

Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet Teşkilatımız çok daha verimli, farklı hizmetlerin verileceği bir imkana kavuşacak. Ve burası gerek büyüklük, gerek ihtiyaca göre bir projelendirmeyle güzel bir külliyeye İstanbul kavuşmuş olacak. Buradan tüm halkıma sesleniyorum. 10 günlük bir bayram sürecini yaşayacağız. Tabi ki sizler yollarda eğer yolların kuralını bir kenara koyar da duygusallıkla hareket eder ve hız yapma noktasına gelirseniz hem ailelerinizi hem bizi üzersiniz. Biz istiyoruz ki bu yollardan bu trafik kazaları her ne kadar son yıllarda azalmışsa da bu kaza haberlerini duymak istemiyoruz. Ve bayram acıyla değil mutlulukla kutlansın istiyoruz. Acıyla kutlamak zaten mümkün değil. O yasa dönüşür. Bu bayram inşallah yas olmasın istiyoruz. Mutluluk içerisinde bayramı yaşayalım. Onun için özellikle hız kurallarına dikkat etmemizde, uykulu olarak araç kullanmaktan kaçınmayı tavsiye ediyorum. Bayramı bayram gibi yaşamayı rabbim bizlere nasip etsin."