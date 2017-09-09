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    Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

    ANKARA
    09.09.2017 - 19:40 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 01:41

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

    Dün akşam yapılan görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın arttırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı. Erdoğan ve Trump, New York’ta BM Genel Kurulu sırasında bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

    Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde, “İki ülkenin bölge istikrarını arttırmak için verdikleri ortak taahhüt vurguladı” denildi.

    RUHANİ İLE BULUŞTU

    Erdoğan, Astana’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi. Rixos President Otel’deki görüşme 1 saat sürdü. 

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Donald Trump , ABD
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