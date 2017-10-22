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    Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    22.10.2017 - 01:44 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, cuma akşamı geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İ

    ki liderin Suriye, bölgesel krizler ve ekonomik gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Rus tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Telefon görüşmesinde iki ülke lideri ilişkilerin birçok alanda ilerleme kaydetmesinden memnuniyetlerini dile getirdiler. 28 Eylül Ankara zirvesinde alınan kararların özellikle ikili ekonomik ilişkilerde başarıyla hayata geçirilmekte olduğunun altını çizdiler. Çok yönlü ve detaylı görüşmede Suriye konusu da ele alındı. İki ülkenin Astana süreci çerçevesinde başarılı işbirliği yaptığı ve bu sayede Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasının mümkün olduğu vurgulandı. Astana’da bir sonraki 7’nci Suriye görüşmesinin planlaması üzerinde duruldu. Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki krizin sona ermesi için bundan sonra nasıl pratik adımlar atabilecekleri de ele alındı. Yapıcı havada geçen telefon görüşmesi sonunda liderler ikili ve bölgesel meselelerin ele alınacağı doğrudan teması sürdürmeyi de kararlaştırdı.” Cumhurbaşkanlığı kaynakları da iki liderin başta İdlib olmak üzere Suriye’de çatışmasızlığın hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu, Astana sürecini ele aldığını belirtti. İki lider bölgesel konularda yakın işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldı. İkili ticaret hacminde artış gözlenmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , putin
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