Erdoğan ile ilgili bu ayrıntı ilk kez ortaya çıktı: 'Ya sakalını kesersin ya da...'

İETT Genel Müdürlüğünde Foto Film Operatörü olarak görev yapan Rizeli araştırmacı- yazar Fatih Sultan Kar,1960 ve 1980 ihtilal ve darbelerinin Rizeli mağdurları ve yaşadıklarını kitaplaştırmak için çalışma başlattı. Taslak halinde olankitapta, 80 Darbesi Erdoğanın futbol hayatını bitirdi başlığı ile bir bölüm de yer alıyor.



'YA SAKALINI KESERSİN YA GİDERSİN'



Kitapta, 1980 darbesi sırasında, İETT yönetime el koyan darbeci Albayın, İETTde çalışanı ve aynı zamanda takımda futbol oynayan Recep Tayyip Erdoğan'a sakallı hali nedeniyle baskı kurduğu, "Ya sakalını kesirsin ya da takımdan ve kurumdan gidersin" dayatması yaptığı anlatıldı. Bunu kabul etmeyen Erdoğan'ın da takımdan ve kurumdan ayrıldığına yer verildi.



Erdoğanın istifa dilekçesinde ise 'Özel bir şirkette iş bulduğum için ayrılıyorum’ ifadelerine yer verdiği kitapta dilekçenin de örneği yer aldı. Kitabın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili son bölümünde, sakalı nedeniyle İETTden ayrılmak zorunda kalan Erokspor ve Camialtı futbol takımlarında santrafor olarak forma giyen ve Fenerbahçeye transferi gündeme gelen Erdoğan’ın başarılı süren futbol hayatının bu şekilde son bulduğu bilgisi yer alıyor.



Kitabının kısa bir süre sonra çıkacağını söyleyenyazar Fatih Sultan Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanı sıra eski bakan Ahmet Tevfik İleri ve eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmazın da anılarına yer verildiği belirtti.



