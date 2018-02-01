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    Erdoğan ile Akşener’in fotoğrafları karşı karşıya 

    Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
    01.02.2018 - 20:02 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın karşısındaki binada yerini alırken, iki binanın üzerinde iki parti liderinin dev fotoğrafları karşı karşıya geldi.

    İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı Cumartesi günü Genel Başkan Meral Akşener’in katılımı ile açılacak. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın karşısındaki binada yer aldı.

    Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın bulunduğu iş merkezinin çatısında Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’rabia’ işareti yaparken çekilen fotoğrafı yer alırken, İyi Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binanın üzerine ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafı konuldu.

    İki parti liderinin dev fotoğraflarının karşı karşıya yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu.

    Etiketler: İYİ Parti , Erdoğan , Meral Akşener , son dakika
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