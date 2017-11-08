Erdoğan: Herkese kapılarımız sonuna kadar açık

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye olarak, 2023 başta olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için hem kurumsal hem bireysel anlamda inovasyon kültürümüzü geliştirmeli, teknolojide sürekli daha ileri gitmenin yollarını aramalıyız.

Biz Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ve güçlü ekonomisiyle teknoloji alanında da dünyayla yarışır hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu yüzden ülkemize katkısı olacağına inandığımız herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır.

Otomotivden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalara dünya ile daha fazla entegrasyon halinde devam edecek, milletimizin de desteği ile inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız.