Erdoğan: Her şeye hazır olalım Komutanlar: Hazırız

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kuvvet komutanlarına “Biz her an hazır olalım her şeye” deyince komutanlar da “Hazırız” yanıtını verdi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın İran’a gittiğini söyleyen Erdoğan, Kuzey Irak konusunda liderlerle bir araya geleceğini belirtti.

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, komutanlara Kuzey Irak konusunda herşeye hazır olmalarını söyledi. Kuvvet Komutanları da “hazırız” yanıtını verdi. Gündüz bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli resepsiyonun sonunda, tören kabul odasında bir kez daha biraraya geldi. Görüşme 20 dakika sürdü.



FASIL DİNLETİSİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resepsiyonda alkollü içki servisi yapılmadı. Müzik olarak da fasıl tercih edildi. Erdoğan geldiği resepsiyonda yarım saat kalarak kısa değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’la, Türk bayrağı şeklindeki rozetlerini değiştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?” sorusuna, “Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu’na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz” yanıtı verdi.



AKAR İRAN’A GİTTİ

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İran’a gittiğini açıkladı. Erdoğan, resepsiyona katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, “Biz her an hazır olalım her şeye” deyince komutanlar da “Hazırız” yanıtını verdi. Orgeneral Güler, resepsiyon boyunca ısrarlı sorulara yanıt vermezken, sadece SİHA’larla ilgili “Biz piyade tüfeği ile Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı aynı görüyoruz” dedi. Güler, gazetecilerin “O kadar vazgeçilmez yani” sorusuna “Evet” karşılığını verdi.



MTV RAHATSIZLIĞI

Resepsiyonun en çok konuşulan ikinci konusunu ise TBMM’ye sevkedilen vergi paketi oldu. AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu siyasiler, yapılan yüksek oranlı zamları seçim bölgelerinde vatandaşlara açıklamakta güçlük geçtiklerini söylediler. Bu konu Erdoğan’a sorulduğunda ise “(MTV’ye yapılan yüzde 40 zam oranı) Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir” yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım da sorular üzerine, “Kuzey Irak’da yapılacak iş bellidir. Irak Hükümeti ile otursunlar anayasanın belirlediği çerçeve içinde, Kuzey Irak yönetiminin hakkı, hukuku neyse bunlar garanti altına alınsın. Biz de destek veririz”dedi.