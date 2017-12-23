Erdoğan Hakkari'de açıkladı... O yasak kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için Hakkari'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopteri kent semalarında Atak helikopterleri nezaretinde bir süre şehir turu attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan uzun bir süre kent merkezini izledi. Erdoğan'ın helikopteri daha sonra Gazi Mahallesi Fatih Kışlası'na iniş yaptı.Cumhuriyet Caddesi üzerinde geçen Erdoğan, aracından vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonuna geçti.



Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor slanunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyelreli ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi.





Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona asılan pankartalar arasında Türkçe; 'Siz emredin biz fethedelim Kudüs'ü', 'Yüksekova'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz', 'Pensilvanya'nın ABD'si varsa, senin de Hakkari'n var', 'Hakkari'den çağın Selahaddin'i, ümmetin liderine selam olsun', 'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez', Kürçe olarak da; 'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz', 'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek' pankartları asıldı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ARKASINA ALANLARIN DERDİ SİZ DEĞİL DAĞDAKİLERDİ'

Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 km bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik. Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu?

"DOLARLARI SADECE 25-30 BİN NÜFUSLU ÜLKELERE YETTİ"

Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız.' dedi. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi.

'YAYLALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ'

İstihdam için özel sektörün yatırım yapması gerekiyor. Girişimci, yatırım için güvenlik ister. Bunların olmadığı yerde hangi teşvikleri verirseniz verin yatırım gelmiyor. Terör örgütü yıllarca insanlarımızın hayatını rehin almakla kalmadı yatırımları da engelledi. Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ancak yaylalara sahip çıkacaksınız. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir.

'KARDEŞLERİMİZİN KÖKENİNE İNANCINA DİL UZATAN HERKES KARŞISINDA BİZİ BULUR'

Ülkemizin son 15 yılı faşist kafayla savaşma dönemi oldu. Bizde damdan düştük. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayanların ne düşündüğünü en iyi biz biliriz. Hakkari'deki Diyarbakır'daki Bingöl'deki kardeşlerimizin kökenine inancına dil uzatan herkes karşısında önce bizi bulur.Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz.

'YETTİ ARTIK... F-16 OLURUZ'

Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz. Vatanımızı bölmek isteyenler karşısında hep birlikte bizleri bulurlar ve biz F-16 oluruz, evet onları açtıkları çukurlara gömdüysek bundan sonrada mağaralarına kadar kovalarız. Benim Hakkari'deki kardeşimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık. Bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar. GErçek bir devlet, millet, birey olmak kolay değil. Günümüz şartlarında büyük fedakarlık gerekiyor. Yıllarca bize unutturulmak istenen tarihimizi, kültürümüzü birer birer hatırlatmaya başladık. O zaman gördük ki uzun zamandır bize başaramazsınız dedikleri ne varsa yapabiliyoruz.

'İMAN TEKEDEN BİLE SÜT ÇIKARIR'

Kardeşlerim, işte şurada Kudüs'le ilgili yaşanan durumda ne yaptık İslam İşbirliği Teşkillatı dönem başkanı olarak İstanbul'a tüm üyelerimizi davet ettik. Bir haftalık çalışmayla BM'de, ABD'nin İsrail ile birlikte olumsuz kararını 128 ülke ile tersine çevirdik. Demek ki, iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması girişimi de bölgemiz ile ilgili planın bir parçasıdır. Bu konuda Hırıstiyan dünyasının lideri Papa'yı devreye soktuk, Venezüela'yı, Almanya'yı, Rusya'yı bizzat devreye soktuk. Hamdolsun, netice hasıl oldu. Şimdi kardeşlerim dünya 5'ten büyük mü? 1'den büyük mü? Dünya ABD'nin karşısında kaldı."