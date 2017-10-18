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    Erdoğan devreye girdi, Baykal için onu İstanbul’dan getirtti

    hürriyet.com.tr
    18.10.2017 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından da değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat devreye girerken sabaha karşı İstanbul-Ankara hattında bunlar yaşandı:

    Hürriyet’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Varşova dönüşünde Erdoğan devreye girdi.

    İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ı aradı.

    İstanbul’da yaşayan dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe’nin Baykal’ı muayene etmesi önerildi.

    Ancak gece 22.00’den sonra telefonları kapatan Türe’ye bir süre ulaşılamadı.

    Bunun üzerine eski İstanbul belediye başkanlarından Bedrettin Dalan’ın Türe’nin evine giderek ricayı iletmesi sağlandı.

    Gece yarısı Cumhurbaşkanlığının özel uçağıyla Ankara’ya geçen Türe, 03.25’te Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine geldi.

    Burada ameliyatları gerçekleştiren doktorlarla bir araya gelen Türe ile ortak bir tıbbi değerlendirme yapıldı.

    Türe’nin tedavi sürecini bugün de yakından takip ettiği öğrenildi.

    İşte Baykalın son durumuİşte Baykal'ın son durumu

    Etiketler: Son dakika , Deniz Baykal
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