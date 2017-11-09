Erdoğan: Cam filminde yanlış yaptılar, düzeltilmesi için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim" dediği öğrenildi.

Yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan'ın, "Dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin" yok açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'ın, bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda, liseye geçiş sınav sisteminin iyi anlatılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…



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