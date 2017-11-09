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    Erdoğan: Cam filminde yanlış yaptılar, düzeltilmesi için talimat verdim

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cam filmi düzenlemesi hakkında "yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca, “dersane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin yok” dediği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim" dediği öğrenildi.

    Yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan'ın, "Dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin" yok açıklamasında bulunduğu belirtildi.

    Erdoğan'ın, bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda, liseye geçiş sınav sisteminin iyi anlatılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

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    Etiketler: sınav sistemi
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