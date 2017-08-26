'Erdoğan derin devletini kuruyor'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin güvenliğini sağlayan Başbakanlık’ın tüm yetkilerini olduğu gibi bıraktığını ve tam bir ‘boşbakanlığa’ dönüştüğünü öne sürdü. Gök, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasının ‘hafiye devleti’ kurulmasının önünü açtığını iddia ederek şunları söyledi:



‘BAŞBAKAN’A GÜVENMİYOR’

“Burada Recep Tayyip Erdoğan kendi derin devletini kuruyor. Hem kendi partisinin hem de Türkiye ile ilgili istihbaratı bir hafiye devleti adı altında tanzim eden bir anlayıştır bu. Bu arada MİT Müsteşarı’nın başkanlığında kurulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı’na bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı öncelikle Başbakan’a güvenmiyor, Başbakan MİT’e güvenmiyor, Recep Tayyip Erdoğan hiçbirine güvenmiyor ve illa ‘Suyun başında ben olacağım’ diyor. Böyle bir tablo bir derin devlet anlayışıyla açıklanır. Vahim bir tablodur.”



‘ABDÜLHAMİD’İ BİZE ARATIR’

Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık’tan ceketini alıp çıkması gerektiğini savunan Gök, KHK kapsamında taşıt alımı, MİT mensuplarının yargılanması, tanıklık izinlerinin dahi Cumhurbaşkanı’na bağlandığını belirtti. Gök, “Anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku içerisinde. Kendi Başbakanı’ndan korkuyor, kendi parti teşkilatlarından korkuyor, herkesten korkuyor. Korku duvarları sarmış durumda. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Böyle bir tablo Abdülhamid’in istibdat yönetimini dahi bizlere aratır. Vahim bir gelişmedir” dedi.



DGM'LERİ ANDIRACAK VESAYET MAHKEMESİ

MİLLETVEKİLLERİYLE ilgili soruşturma ve davaların tek merkezden yürütülmesine ilişkin KHK’ya CHP Grup Başkanvekili Levent Gök tepki gösterdi. Ceza hukukunun temel prensiplerinden bir tanesinin de, suçun işlendiği yerdeki mahkemenin yetkili kılınması olduğunu belirten Gök açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu düzenlemeyle milletvekillerine dönük eski Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni (DGM) hatırlatan özel yetkili mahkeme kuruluyor. Milletvekili üzerinde hükümetin tayin edeceği savcı ve hâkimlerle ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallandırılacak savcılık ve mahkeme tayin ediliyor. Türkiye demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kuracağına tam tersine bundan uzaklaşıyor ve bu da çok vahim bir tablodur. Hani demokrasi, hani hukukun üstünlüğü? Burada iktidarın vesayetinde bir mahkeme kurulmak isteniyor.”