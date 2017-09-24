Erdoğan boykot çağrısı yapmadı

FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı’yı makamında ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Mustafa Yeneroğlu, Almanya’daki genel seçimlerle Türkiye-Almanya ilişkilerine değindi. Yeneroğlu, Almanya’da en güçlü ihtimalin CDU-SPD büyük koalisyonunun devam etmesi, daha düşük ihtimalin de CDU, Yeşiller ve FDP’li bir koalisyon olduğunu söyledi.

CDU ile FDP’nin kuracağı olası koalisyonun Türkiye ve Almanya’nın milli menfaatleri için daha doğru olacağını düşündüğünü belirten Yeneroğlu, şöyle dedi:

‘DEMOGRAFİK YAPI BAŞARIYI GETİRMEZ’

“Yeşiller Partisi ile oluşacak koalisyon hükümet Almanya’nın ve Türkiye’nin menfaatleriyle örtüşmez. AfD, programı olmayan bir tepki partisi. Hessen’de CDU’nun yıllar önce Türklere karşı imza kampanyası, Pegida gibi üç yıl öncesinin hareketi onlara yaradı. Partiler anti Türkiye söyleminde buluştu. Türk toplumunun haklı endişeleriyle yola çıkan partiler oluştu. Almanya’da demografik yapı bu partilerle başarıyı getirmez. Büyük partilere siyasal katılım olmaması durumunda Türk toplumunun varlığını hissetmemiz zor olacak.”

‘TÜRKLER SİZE NEDEN OY VERSİN’

“Yükselen ırkçılık, Türk düşmanlığıyla Alman devletinin oralı olduğunu iddia etmek pek mümkün değil. Kurumsal bir ırkçılık var. Azınlık bilinci oluşturmamız gerek. Sosyal sektörde alabileceği 50 milyarın üzerinde. Bu 50 - 60 bin personele tekabül ediyor. Cumhurbaşkanımızın seçimleri boykot çağrısı yok. Cumhurbaşkanımıza tepki göstereceğinize Almanya’da yaşayan Türkler size neden oy versin. Bu soruyu cevaplayın.”