Erdoğan börekçide...

Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sonrasında bir esnafın ricasını kırmadı ve davet edilen börek salonuna gitti. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
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