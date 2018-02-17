Erdoğan: Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, kongredeki konuşmasından önce salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, şunları söyledi: "(Zeytin Dalı Harekatı) Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz."

AFYON BÜYÜŞEHİR OLMA SINIRINDA

Erdoğan daha sona İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Afyon bugün büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Doğumlar biraz daha artarsa 2019'a büyükşehir olabilir. Aslında bu kongreyi bugün burada yapmayacaktık. İnşallah 1-2 ay içinde kapalı spor salonumuz bitiyor. 40 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Toplu konut ile şehrin çehresini değiştirdik. Afyon'u gerçek anlamda yolların kavşağı haline getirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 10 kat arttırdık. Halen 5 ayrı bölünmüş yol projesinin inşaatı sürüyor. Hızlı tren hattının inşası sürüyor. Allah'ın izniyle kardeşlerim Afyon Ankara hattını 2019'un Eylül'ünde açmanın gayreti içindeyiz.

'AKBABALARA İNŞALLAH FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır. Yaşadığımız her hadise bize sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Bizim zayıflığımızı Türkiye'nin zayıflığı olarak gören akbabalara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Seçimlerde tüm iftiralara yönelik ithamla inşallah bizi destekleyen vatandaşlarımıza olan minnettarlığımızı ancak bu şekilde öderiz.

'BİZİ OYALAYAN SİNSİLİKLERİ UNUTMADIK'

Bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. Biz ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Dost acı söyler prensibince doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ileteceğiz .Bakınız geçmişte kimi konularda İran'la Irak'la Amerika ile çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları akılla konuşmayla çözdüysek hepimiz kazandık. Lozan'daki kazanımızları unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. Bugün de bize verilen destekleri olduğu gibi gizli açık ihanetleri de elbette unutmayacağız.Bizi oyalayan sinsilikleri unutmadık.

'BİZE TUZAK KURANLARIN KENDİ TUZAKLARINA DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM'

Evet herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızın iyiliğini istedik. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyorum. İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak değildir. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır.

'2071 UFKUNUN TEMELLERİNİ ATIYORUZ'

Asıl hedeflediğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanı. Gençler dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oluruz. Bakınız şu anda hamdolsun artık kendi SİHA'ları olan bir Türkiye var. Artık yerli tüfeklerini mühimmatını üreten bir Türkiye var. Biz şu anda 2023'e değil 2053 ufkuna yürüyoruz. 2071 ufkunun temellerini atıyoruz. İstanbul'un fethi ile insanlığı yeni bir çağa soktuysak 2053'te de bunu yapacağız."

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