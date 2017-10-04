Erdoğan: Barzani yalnızlığa mahkum edilecek

TANIMADIĞIMIZI İFADE ETTİK

“KUZEY Irak bölgesel yönetiminin gayri meşru referandumunu tanımadığımızı zaten ifade ettik. 350 kilometre sınırla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetim, batısında Suriye. Kuzey Irak neyin referandumunu yapıyor? Ve kendisini İsrail’den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Ve Mossad ile masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur. Bir tarafına malum bir zatı alıp, bir diğer tarafına bir başka malum bir zatı alıp, bu şekilde böyle bir adımı atmak inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkûm edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlığımız bellidir. Irak’taki muhatabımız merkezi yönetimdir ve bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz.

IKBY’YE YAPTIRIMLAR

Attığımız adımlar var. Gerek İran’ın, gerek Türkiye’nin, gerek merkezi yönetimin. Ama bundan sonra ağırlaştırılacak atılacak adımlar var. Aynı şekilde Suriye’de üçlü mekanizma var. Orada da İran, Türkiye, Suriye olarak Astana sürecini işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz. Bu üçlü mekanizmanın özellikle terör örgütleri, başta DEAŞ olmak üzere El Nusra, bunlara karşı mücadelesini birlikte inanıyorum ki oradaki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşuna vesile olacaktır.

YERLİ PARA İLE TİCARET

Mevcut kur baskısından kurtulmak suretiyle yerli para birimiyle alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararı verdik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelmek suretiyle bu anlaşmayı imzalayacaklar. Tabii aynı zamanda örneğin bankalarımızın İran’da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye’de şubelerini zenginleştireceğini düşünüyorum.

İRAN’A TÜRKİYE’DEN TURİST SÖZÜ

Medeniyetler noktasında çok eski bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki ülkemizden binlerce, on binlerce insan gelecektir. Şu anda THY olarak Türkiye’de seferlerimiz zaten bunun bir işaretidir. Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı İran’da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, teşvik edeceğiz.”

Ruhani: Çok önemli kararlar aldık

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ortak basın toplantısında, “İkili görüşmede çok önemli kararlar aldık. İki ülke ticareti milli para birimi ile yapacak” dedi. Ruhani şöyle konuştu: “İki ülke arasında seyahatleri kolaylaştırmak ve ürün ticaretini arttırmak için çalışmalar yapılacak. Bunun için 3 gümrük kapısını 24 saat çalıştırma kararı aldık. 2’si hemen faaliyete geçecek, 3’üncüsü teknik çalışmaların ardından başlayacak. İki ülke arasında yatırımcılık ilişkilerinin geliştirilmesi adına İran tarafı Türk tarafına gerekli imkânları ve destekleri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türk tarafı da İran’a bunun için hazır olduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili Türk tarafı İran tarafından daha fazla doğalgaz almaya hazır olduğunu bildirdi. İki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. İran tarafı aynı zamanda Türk tarafından yatırım yapmasını istedi. Türk tarafı da yatırımlara hazır olduğunu belirtti.”

Sadabad zirvesi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün resmi ziyaret gerçekleştirdiği İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. “Aziz kardeşim Ruhani’nin davetiyle şu anda Tahran’da bulunuyoruz. Gösterilen ev sahipliğine şahsım ve heyetim adına şükranlarımı ifade etmek isterim” diyen Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden dolayı da Ruhani’yi tebrik ederek başarılar diledi.