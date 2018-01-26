Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması: Münbiç'i teröristlerden arındıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok yakın bir zamanda teröristlerin hareket edemez hale getirileceğini belirterek şunları söyledi:

'AFRİN'İ İŞGALE GİTMİYORUZ'

"Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"2018 yılındaki bu ilk il başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay'a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım.

'KIPIRDAYAMAZ HALE GELECEKLER'

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.

'ORDUMUZUN ELİNDE ÇOCUK, KADIN YOK'

Tabi terör örgütünün ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları bitmiyor. Bölücü terör örgütünün kadın çocuk yaşlı demeden kendisine karşı çıkanı katleden bir güruh olduğunu biliyoruz. Bizim ordumuzun elinde çocuk, kadın kanı masum kanı yoktur hiç bir zaman da olmayacaktır.

'YERLİ VE MİLLİ DEĞİLLER'

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7'nci günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar Güneydoğu'da, Doğu'da, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil'e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.

'TÜNELLER AÇILIRKEN NERDEYDİNİZ?'

Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalkıp da bu ülkede mağdur olan insanlar acaba, et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ayın 20'sinde adımı attık, Mehmetlerimizle inandığımız yolda yürüyoruz. Çok sabrettik, çözüm için çok gayret ettik. Ama bunları anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Beklenen gündü bu. İşte şimdi süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine ve teröristlerine yöneliktir.

'AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA HAREKETİ İSTİLA OLARAK GÖSTERMEK İSTEYENLERE SÖYLÜYORUM...'

Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum. Tabipler Odası çukurlar açılırken sesiniz çıktı mı? Tüneller açılırken neredeydiniz.

'3.5 MİLYON MÜLTECİ KARDEŞİMİZİN TOPRAKLARINA DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Birileri ısrarla 'operasyon sınırlı olsun' diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak. Tanklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve mal güvenliğini de dikkate alıyoruz. El Rai, Cerablus, El Bab'daki 2 bin kilometrekarelik alanı 100 bin insanın tekrar evlerine dönerek yerleşmelerine imkan sağladıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Biz ülkemizdeki mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Tekrar topraklarına dönebilmelerinin tekrar yollarını açıyoruz.

'SİZ PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEDİNİZ Mİ?'

Hâlâ Türkiye'yi örtülü veya aleni tenkit hatta tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar kusura bakmasınlar. Saflarını belirlemiş demektirler. Kısa sürsün diyorlar. Daha 7 gün oldu. Afganistan, Irak ne kadar sürdü. Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansa ne olur. Bir an önce tamamlansın çağrısı, 'Bu insanlar ne kadar gülünç' der hale getiriyor bizi. İş Türkiye'ye gelince bu acelecilik nereden çıkıyor? AB, siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? O kadar akıl tutulması var ki bunlarda.

Bir yandan YPG/PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silah onlara akıtılıyor. En büyük üzüntümüz ABD bayraklarıyla bu terör örgütleri bölgede cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Başkan diyor ki, 'bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama strejik ortak bize bunu nasıl yapar? NATO Genel Sekreteri 'Türkiye haklı olarak hukukunu korumaktadır' diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. ABD neden bu kadar uzak duruyor? Hâlâ Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Beraber bu işleri yürütelim istiyoruz.

'ABD BAYRAKLARIYLA BÖLGEDE CİRİT ATIYORLAR'

En büyük üzüntümüz ABD bayraklarıyla bu terör örgütleri bölgede cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Başkan diyor ki bizi bu kadar eleştirmeyin. Tamam ama strejik ortak bize bunu nasıl yapar?NATO Genel Sekreteri 'Türkiye haklı olarak hukukunu korumaktadır' diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. ABD neden bu kadar uzak duruyor? Hâlâ Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Beraber bu işleri yürütelim istiyoruz.

'ÖNCE MÜNBİÇ'İ SONRA IRAK SINIRINA KADAR OLAN BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRACAĞIZ'

Dün Fırat Kalkanı bölgesindeydik. Bugün 7'nci gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i teröristlerden arındırana kadar devam edeceğiz. Sonra da Irak sınırına kadar hiç bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Terör örgütünü maşa gibi kullananlar da kendileri bilirler. Askerlerimiz dinlediniz değil mi ne diyorlar? Afrin'e düğüne gidiyorum. Ne diyorlardır? Kızılelma'ya. Hedef bu. Bizim askerimiz şehadete gidiyor. Bizim kutsalımız var. Biz askerlerimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin yanına uğurluyoruz. Aynı fedakârlığı göze alan varsa buyursun.

'ŞEHİRLERİNİZE BOMBA YAĞSA TEPKİNİZ NE OLUR?'

Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis'te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur?

'ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NU ALKIŞLIYORUM'