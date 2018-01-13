Erdoğan: Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da AK Parti kongresine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine 'Evet' dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin. Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Elazığlılar vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler geriye dönüp bakmamışlar.

'FETÖ KAÇACAK DELİK ARAYACAKSIN'

Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın. Biz de seni kovalayacağız.

'BİR HAFTAYA KALMAZ NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER'

Biz tarihimizden ders almasını bilen bir milletiz. Sınıflarımız boyunca aktif bir politika izliyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

'BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ'

Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor.

'YILANLA YATAĞA GİREN NETİCESİNE KATLANIR'

Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız."

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