Erdoğan, helikopterin düştüğünü açıkladı, Başbakan acı haberi verdi: 2 şehit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden alıntı yapan Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" açıklamasını yaptı. Erdoğan şöyle konuştu: "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

BAŞBAKAN AÇIKLADI: İKİ ASKER ŞEHİT

Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Herhangi dış bir müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir delil yok, belge yok. Bunun araştırılması, çalışılması yapılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgede askerlerimiz duruma hakim. Bir sıkıntı yok" dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKAR'A TELEFON

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşanan helikopter kazasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı arayarak taziyelerini iletti, konuyla ilgili bilgi aldı.

KIRIKKALE’YE HELİKOPTER ŞEHİDİ ÜSTEĞMENİN ACI HABERİ ULAŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut’un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK’nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi’ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un Malatya’da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut’un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ

DHA'nın haberine göre Zeytin Dalı Harekatı’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına evk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, yaralıları ziyaret etti.