Son dakika... Erdoğan: 3-5 salon teröristine toplantımızı feda etmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman toplumun temsilcilerine hitap ediyor.

ABD New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken salonda protesto gösterisi yapanlar ortalığı karıştırdı. Salonda kargaşa çıkarken Erdoğan tartışma sırasında kürsüde bekledi.

Erdoğan'ın açıklamaları devam ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

-Burada yaşadığı toplumla entegre olmuş Türk vatandaşlarımız bizim için kazançttır.Uyum içinde yaşamanın ötesinde sosyal hayata aktif katılımınız önemlidir

-Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim

-FETÖ'ye bağlı şirketler, okullar hala ABD'de faaliyet gösteriyor. Kara para aklama işini bu yolla yapıyorlar.Bunu ABD'ye belgeleriyle anlattık

-ABD'nin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyoruz.15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hesabını hukuk içinde soracağız

-ABD'de terör örgütleri faaliyet gösteren kişi ve kurumların gerçek yüzünü gösterebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız açıktır.

-Myanmar'da bir katliam var. Arakanlı Müslümanlar katlediliyor.Bir milyona yakın Arakanlı adeta bir soykırım karşısında Bangladeş'e geçmenin gayretinde

-DEAŞ'ın İslam ile bir bağlantısı yoktur, o bir terör örgütüdür.DEAŞ'a karşı silahlı kuvvetlerimiz operasyon yürttü.3 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Ayrıntılar gelecek...