Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda konuştu... Ödülleri açıkladı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimizle bir olup oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa demokrasinin kurallarıyla bozacağız. Karşımızdakiler hakka, hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kurallarıyla bozacağız. Ama karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de verdiği Cumhuriyet Resepsiyonu’nda şöyle konuştu:

STATÜ ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR

“Cumhuriyeti kuran ve bir kez daha kendilerini rahmetle yad ettiğimiz başta Gazi Mustafa Kemal ile arkadaşlarının yeni devletimiz için belirledikleri bir hedef vardı. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal’in bizlere vasiyeti olarak da görebileceğimiz bu hedefin adı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. Ülkemizde yıllarca cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal’in adını kullanarak kendilerine bir statü elde etmeye çalışanların bu hedef doğrultunda attıkları somut hiçbir adımın olmaması dikkat çekicidir.

KORUMAK ADINA ENGEL OLDULAR

Hatta tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet seviyesi yönünde bir kalkınma hamlesi başlatsa birileri hemen çıkıp cumhuriyeti korumak ve kollamak adına buna engel olmuştur. Darbeler, cuntalar, vesayet girişimleri tarihimize hep cumhuriyetimizin kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olarak geçmiştir. Daha önceki darbelerde kimi zaman içinden la havle çekerek kimi zaman dişini sıkarak sabreden milletimiz bu defa özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara inmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri milletimizin tamamen kendi iradesiyle başlattığı bir büyük kıyamın ortak adıdır. 15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı heyecan, aynı azim bir kez daha dirilmiş, milletimiz tamamen kendi iradesiyle çağrımıza kulak vererek ülkesine, devletine bayrağına, ezanını sahip çıkmıştır. Türk milleti elbette o gece şehitler verdi. 250 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz oldu. Ama tıpkı 1071’de Malazgirt’te tıpkı 1299’da Söğüt’te tıpkı 1453’te İstanbul surları önünde 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışında olduğu gibi bir kez daha önünde yepyeni bir dönem açtı.

TÜRKİYE, KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR

Önümüze çıkartılan engelleri, yıllardır neredeyse kesintisiz şekilde süren saldırıları Allah’ın yardımı milletimizin desteğiyle birer birer boşa çıkartıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de hamdolsun ülkemizde işe yaramadı. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye, asırlara varan birikimiyle dünyada devletlere örnek olmuş bir devlettir. Türk milletini sadece 80 milyon vatandaşımızdan ibaret sananlar bizim için dua eden gönüllerini ve gözlerini ülkemize yöneltmiş 100 milyonlarca kardeşimizi bunlar fark edemediler. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru işte bu büyük mücadele, büyük silkiniş, bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz. Karşımızda bulunan sıkıntılar, sorunlar, engeller elbette büyüktür. Eskiler ‘zor oyunu bozar’ derlerdi.

BİZİM KİTABIMIZDA ESARET YOKTUR

Bizde milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa demokrasinin kurallarıyla bozacağız. Karşımızdakiler hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kurallarıyla bozacağız. Ama karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Çünkü bizim kitabımızda esaret yoktur, kimse bu millete esaret zincirini yakıştıramaz. Bizim kitabımızda köle olmak yoktur, bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur. Bize hakka kul olmak vardır. Bizim kitabımızda haksızlık karşısında susmak da yoktur. Bizim kitabımızda bir yanağımıza tokat atanlara diğer yanağımızı dönmek de yoktur. Tam tersine bizim için özgürlük herşeyin başıdır. Ezanımız ve bayrağımız başta olmak üzere kutsallarımız canımızdan bile önce gelir.

DÜŞMANLARI HÜSRANA UĞRATMIŞTIR

Milletimiz son bir asırda Çanakkale’de Dumlupınar’da 15 Temmuz’da işte bu ruhla ellerinde teknolojinin en son ürünü silahlarıyla üzerine gelen düşmanları tarumar etmiş, hüsrana uğratmıştır. Tankın altına yatan bu ülkenin evlatlarını sindirebilmek mümkün mü ya? Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütlerine onları bilfiil destekleyenlere onları teşvik edenlere karşı verdiğimiz mücadelenin anlamı budur. Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü bu heyecanla kutluyoruz. 100. yılına bu kararlılıkla hazırlanıyoruz.”

DAVETLİLERLE SOHBET ETTİ

Erdoğan çifti, resepsiyona katılan eski başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancının yanı sara diğer davetliler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu resepsiyonda, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Metin Şentürk, Mustafa Keser ve Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından katılan isimler arasında ye aldı.

YILDIRIM ÇİFTİ, AYDIN DOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki resepsiyona katılan davetlilerle yakından ilgilendi.

Başbakan Yıldırım, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancının yanı sara diğer davetliler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.





DEVLET BAHÇELİDE KATILDI

MHP Lideri Devlet Bahçelide resepsiyona MHPli kurmaylarıyla katıldı. Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile sohbet etti.

Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, resepsiyonda Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile bir süre sohbet etti.

KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı H. Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı ve Yazar Rasim Özdenörenden oluşan Değerlendirme Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin aşağıdaki isimlere verilmesini uygun bulundu.

TARİH: PROF. DR. İLBER ORTAYLI

Tarihini bilmeyen milletlerin geleceğini de inşa edemeyeceği hakikatinden hareketle, tarihimizin derinlikli biçimde araştırılıp aktarılması, geniş halk kitlelerine sevdirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında, başta akademik platformlar ve medya ortamı olmak üzere tüm kesimlerle paylaşılmasındaki değerli katkıları münasebetiyle Prof. Dr. İlber Ortaylıya,

MÜZİK: GÖKSEL BAKTAGİR

Kanun icrasında diğer tekniklerin yanı sıra, özellikle sol el için geliştirdiği teknikle dikkatleri üzerine çeken, temelde bir Türk müziği enstrümanı olan kanunun açısını New Age, Caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişleterek evrensel bir senteze ulaşan ve icracı, yorumcu ve bestek?r kimliğiyle müziğin pek çok alanında kemale ermiş bir kabiliyet olarak temayüz eden, ruh dinginliği telkin eden tarzını kitlelere sevdiren Göksel Baktagire,

SİNEMA: YAVUZ TURGUL

Türk Sinemasının siyasi ve kültürel ayrışmalar yaşadığı çalkantılı dönemde ısrarla nitelikli filmler çeken, sinemanın komedi ve dram gibi birbirinden farklı alanlarında iz bırakan senaryo ve filmleriyle kendisinden sonra gelenlere öncülük eden, senarist, yazar ve yönetmen olarak çok yönlü kişiliğiyle Türk sinemasına kimlik kazandıran Yavuz Turgula,

GELENEKSEL SANATLAR: ALİ TOY

Geleneksel sanatların yeni nesil sanatçılar eliyle tekrar fark edildiği bir dönemde, olgunluk çağında modern mimari ile hat sanatını aynı güzellikte buluşturmayı başaran, tasarımlarındaki kendine has yalın, etkili ve dengeli üslubuyla geleneksel hat sanatımıza bir bakıma yeniden can suyu veren Ali Toya,

RESİM: SELAHATTİN KARA

Her karesi bir resim estetiğine sahip olan Aziz İstanbulöu fırçanın diliyle yorumlayan, ondaki saklı güzellikleri gönül gözüyle de hissetmemize imk?n tanıyan, şehir ressamı olmanın ötesinde İstanbul ressamıö olarak anılan ve kendine özgü tarzıyla ürettiği eserlerle yurt içinde ve dışında takdirler toplayan Selahattin Karaya,

VEFA ÖDÜLÜ: NURETTİN TOPÇU

İnsanın var oluşunu sadece et, kemik, kan ve maddeden ibaret görmeyip ruhun derinliklerine inen, isyanın da bir ahlakı olduğunu ve bireyin toplumda bir ahlak nizamı çerçevesinde kendine yer edineceğini anlatan, bu millete Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliğimizi tahlil eden eserleriyle merhum Nurettin Topçuya,

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül töreni daha sonra ilan edilecek bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek.

KİMLER KATILDI

Resepsiyona, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, Başbakan yardımcıları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Başbakan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları, şehit yakınları ve gaziler, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Suna-İnan Kıraç Vakfı Başkan Yardımcısı İnan Kırıç, işadamı Halit Cıngıllıoğlu, Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Rıfat Akkaya, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yazarlar Abdülkadir Selvi, Fatih Çekirge ve Vahap Munyar, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Doğan Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Ümit Kozan da resepsiyona katıldı.