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Erdemir’den yatırım atağı

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 22:26Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:26

OYAK Maden ve Metalürji Grubu çatısı altında yeni bir büyüme dönemine adım atan Erdemir, Türkiye çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni yatırımların müjdesini verdi.

Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurmak için harekete geçen Erdemir, ülkemizin en önemli çelik ithalat kalemlerinden olan galvanizli geniş malzemeler üretimi için de çalışmalara başladı. Erdemir, Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurma çalışmalarına başladı. Erdemir, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dâhil edecek. Erdemir, 2’nci Galvanizleme Hattı’nı da 2018 yılının ilk yarısında devreye alacak. OYAK’ın grup şirketleriyle birlikte sağlam adımlarla büyüdüğünü söyleyen OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, Türkiye ekonomisinin cari açıkla mücadele, yatırım ve istihdam ihtiyacı doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. OYAK Grubu çatısı altındaki her şirketin, 2017 yılının ilk altı ayında önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Yüksek katma değerli ve Türkiye’de üretilmeyen ürünlere yönelik stratejik yatırımlarımızla, sanayimizin geleceğini destekliyor, güçlendiriyoruz. Çelik sektörünün lideri olarak, ülkemizin küresel rekabette öne çıkması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. OYAK Maden ve Metalürji Grubu Başkanı Ömer Baktır, “Yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri Erdemir’in ürün gamına dahil etmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Erdemir , OYAK Maden ve Metalürji Grubu , gazetehaberleri
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