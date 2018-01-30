Erdemir aleyhine açılan dava kritik karar

Erdemir dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurduğunu belirtti.

Merkezi ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Tata Steel International ile Erdemir arasında 2008 yılında yapılan bir sözleşmeden kaynaklı ihtilaf nedeniyle Tata, Erdemir aleyhine Illinois ve Texas'ta dava açmış; söz konusu davalar mahkeme tarafından yetki yönünden reddedilmişti.

Tata Steel International sonrasında Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2012 yılında 8.7 milyon lira (4.8 milyon dolar) tutarlı tazminat davası açmış; yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar veren mahkeme, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermişti.

Erdemir'in açıklamasında, söz konusu davada mahkemenin Erdemir aleyhine davanın kısmen kabulüne karar verdiği belirtilerek, "Şirketimiz tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.

Açıklamaya göre, Erdemir söz konusu konuyla ilgili olarak finansla tablolarında 29.4 milyon lira karşılık ayırmış bulunuyor.