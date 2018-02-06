Erdal Şimşek ve Bereket Öner tutuklandı...

BEREKET Öner ve Erdal Şimşek'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler gecen cuma sabahı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, iş insanlarına yönelik 'tehdit', 'yağma', 'şantaj' yapmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan isimlerden Bereket Öner, Kocaeli'nde tutuklu bulunan Recep Ercan Keskin'in talimatları ile hareket edildiğini anlattı.

Öner, Keskin'in kendisini Erdal Şimşek ile tanıştırdığını, bu tanışmada Şimşek'in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını söyledi. Öner ve Şimşek, İstanbul Emniyeti'ndeki sorguları sonrası bu sabah, tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği iki isim için de tutuklama kararı verdi.

Öner ve Şimşek, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

‘ZATEN BEN MAFYAYIM’

Tutuklanan isimlerden Bereket Öner hakkında, çeşitli illerde yürütülen çok sayıda soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Antalya merkezli H. Holding’in sahibi Sait B., Çorumlu iş insanı Selim B., Konyalı iş insanı Seza P. ve Antalya’dan Ziyaettin A. da, Öner tarafından dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılıklara başvuran isimler arasında.

Öner’in kendisini dolandırdığını zorla parasını aldığını öne süren Selim B. ifadesinde, Öner’in yönlendirmesi ile, Antalya’da bir kolejde beden eğitim öğretmeni E. İ. K.’nın hesabına 70 bin TL para gönderdiğini kaydetti.

Öner, hakkında Anamur Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada ise Cüneyt Çınar'ı zorla alıkoyarak parasını aldığı ve “Senin evini basarım. Seni ıssız yere götürürüm. Zaten ben mafyayım. İki sözüm insanlara yeter” dediği iddianamede yer aldı.



PARA İÇİN SAATLERCE İŞKENCE

Çınar, Hürriyet'e verdiği bilgide ise "Bereket Öner ve beraberindeki kişilerden İlker Tosun ve Kerem Arslan hakkında, yaptığım şikayet sonrası dava açıldı.

Bu kişiler 30 Mart 2017 günü beni Anamur'da alıkoydular. Silah zoru ile kendilerine ait bir eve götürdüler. Bu evde 4 saate yakın bana işkence yaptılar. Ellerindeki kemer, jop gibi cisimler ile saatlerce beni dövdüler. Artık ayakta kalacak halim yoktu. Düşünün, ayak tırnaklarımı çekmeye çalıştılar. Bu kişilere yanımda bulunan 140 bin lirayı verdim. Daha fazla parayı ise Anamur'a giderek verebileceğimi söyledim. Bu kişilerle birlikte Anamur'a gittik. Orada emniyetin önünde durduk. Bir fırsatını bularak kaçtım polise sığındım. O gün iki kez baygınlık geçirmişim ve hastaneye kaldırıldım. Yaşadığım dehşeti anlatamam" dedi.

ÖNÜNE GELENİ DOLANDIRDI

Çizmeci Lojistik şirketinin eski sahibi Ahmet Şen ise, Öner'in kendisini 8.5 milyon lira zarara uğrattığını belirtti. Öner ile ilk tanıştığında kendisini Antalya merkezli bir holdingin sahibi olarak tanıttığını anlatan Şen "Daha sonra büyük bir oyuna geldiğimizi fark ettik ama iş işten geçmiş durumdaydı. Bu yüzden lojistik şirketimi sattım. Ticaretimiz bitti perişan duruma geldik" dedi.

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