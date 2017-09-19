‘Erdal Öz Ödülü’ Cevat Çapan’a verildi

Çapan ödülünü önceki akşam Pera Palas Oteli’nde gerçekleştirilen bir törenle aldı. Can Yayınları’nın sahibi Can Öz törenin açılış konuşmasında geçen sene OHAL sebebi ve içinde bulunulan ‘endişe verici ortam’ dolayısıyla ödül töreni yapılmamasından duydukları pişmanlığı dile getirdi. Öz bu nedenle ödülün geçen seneki sahibi Orhan Koçak’tan özür diledi. Törende daha sonra bu yılki Seçiciler Kurulu Başkanı Kaya Genç ödül heykelciğini Cevat Çapan’a teslim etti.

GÜZEL BİR TUZAK

Cevat Çapan yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Böyle yerlerde konuşurken sesimin titrememesine dikkat ediyorum, ama daha önce bir başka yerde de söylediğim gibi, yüreğimin titremesine engel olamıyorum. Çünkü bu kadar sevdiğim insanı bir arada görünce yüreğim ister istemez titriyor. Gerçekten de Can’ın söylediği gibi jüri gençleşiyor. Jürinin gençleştiği şuradan belli, ödülü bu sene benim gibi bir gence verdiler. Böyle güzel bir sürpriz, pek güzel şeylerin yaşanmadığı günlerde çok mutlu etti beni. Bu sene ödüle değer görüldüğüm bildirildiğinde, Semih Poroy, “Çok güzel denize girdiğimiz, kalabalıktan uzak bir yerden seni İstanbul’a çağırmak için herhalde bir tuzak kurdular sana” demişti. Ben de bu güzel tuzağa rahatlıkla ve gönüllü olarak düştüm. Ödül için ise hem seçiciler kuruluna hem Öz Ailesi’ne, bu ‘şaşkınlıkları’ yüzünden teşekkür ederim.” m Çağlayan ÇEVİK