Ercüment Balakoğlu'ndan mesaj var

Bir süredir Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde tedavi olan usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'ndan bayram mesajı geldi.

Usta oyuncuyu hastanede ziyaret eden ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesabından; 'Ercüment Balakoğlu ile, 28 Ağustos’ta görüştüğümde “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Buradan, bayramda elini öpmeye gidelim diye yazmış ve çağrıda bulunmuştum. Bana gelen 383 mesaja tek tek cevap yazdım ve usta oyuncumuzun nerede yattığını soranlara ilettim. Sosyal medyada örgütlenen oyuncu arkadaşlarımız ve Balakoğlu’nun çok sayıda hayranları, değerli oyuncumuzun elini öpmeye gitti. Kendisi şu an çok mutlu, sağlık durumu iyi ve “Tüm dostlara iyi bayramlar, her şey gönlünüzce olsun.” diyerek herkesin bayramını kutluyor.'

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