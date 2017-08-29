Ercüment Balakoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Ercüment Balakoğlu, dahil olduğu projeler ile isminden söz ettiriyor. Birçok eserde imzası bulunan duayen oyuncu, karakter seslendirmesi ile de tanınıyor. Peki, dizi ve sinema dünyasında yer edinmiş projelerle tanınan Ercüment Balakoğlu kimdir, kaç yaşında?

1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışmaktadır. İşte, Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler;

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

2000 - Renkli-Türkçe (Muhteşem)

1998 - Güneşe Yolculuk

1997 - Mektup (Seslendirme)

1994 - İhanet Çığlıkları

1994 - Aptallık Rekoru

1993 - Danimarkalı Gelin

1990 - Çılgın Aşıklar