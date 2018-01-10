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    Erciyes’te öğrencilere kayak öğretiliyor

    DHA
    10.01.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş, Erciyes Kayak Merkezi’nde öğrencilere kayak öğretiyor.

    Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.’nin açmış olduğu kayak okullarına sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da büyük ilgi gösteriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kayak okulunu ziyaret ederek kayak eğitimi alan öğrenciler ve aileleriyle görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, onlarla fotoğraflar çektirdi ve kayak okuluyla ilgili düşüncelerini öğrendi. Spor A.Ş.’nin Kayak Okulu’na başta İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir olmak üzere Türkiyenin birçok şehrinden öğrenci getiriliyor.

    Geçen yıl 1.300 öğrenciye kayak eğitimi veren Spor A.Ş. bu yıl 5 bin kişilik bir hedef ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda her hafta 250 öğrenciye kayak öğretiliyor. Bugüne kadar 1.250 öğrenciye kayak eğitimi verildi. Spor A.Ş. sömestr tatili için de program yaptı. Tatil süresince üçer günlük programlarla öğrenciler kayak eğitimine alınacak.

    Etiketler: Erciyes , Eğitim
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