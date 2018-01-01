Erciyes’te kar kalınlığı 120 santime ulaştı

Kayseri’de etkili olan soğuk hava şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışına döndü. Dün akşamdan itibaren Erciyes Kayak Merkezi’ndeki tipi, kayak severleri olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri Kayseri- Erciyes karayolunu açık tutmak için 24 saat esaslı olarak nöbet tutuyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yılın ilk gününde Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi pistlerinde sisli hava etkili olurken, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 olduğu ifade edildi.

Öte yandan geçen cuma günü Kayseri’ye gelen 224 Rus turist Erciyes’in tadını çıkarmaya başladı. Günün erken saatlerinden itibaren pistlere çıkan Rus turistlerin akşam ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptığı ve Erciyes Kayak Merkezi’ni çok sevdikleri belirtildi.