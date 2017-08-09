Erciş’te Kadın ve Aile Plajı açıldı

Erciş’e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındakiÿ28 dönüm arazi, Erciş Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından düzenlenerek Kadın ve Aile Plajı olarak hizmete açıldı. Plajın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sivil toplum kuruluşuÿtemsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Plajda soyunma kabinleri, duş yerleri, tuvalet ve çeşmeler kurulurken, vatandaşlar hizmete açılan plaj için Kaymakam Yaşar’a teşekkür etti.

Plajın açılışında konuşan Kaymakam Yaşar, alanın daha önce atıl durumda olduğunu yapılan çalışma ile Erciş’e yakışır bir plaj haline getirildiğini belirtti. Plajın haftanın 3 günü kadınlara hizmet edeceğini belirten Yaşar, belediye araçlarının ise ücretsiz taşıma hizmet vereceğini söyledi.