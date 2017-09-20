Erbil’den önce Barcelona karıştı

İSPANYA’dan bağımsızlık isteyen ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesi 1 Ekim’de bağımsızlık referandumuna gitmeye hazırlanıyor. Merkezi Madrid yönetimi ise referandumu gayri meşru ilan etmiş durumda. Referandum hazırlıklarına engel olma çerçevesinde dün ayrılıkçıların Barcelona’daki ofislerine baskın düzenleyen polis aralarında Katalan yönetiminin üst düzey isimlerin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Madrid’i referandumu engellemek için fiili olağanüstü hâl uygulamakla suçlarken, İspanya Başbakanı Mariana Rajo ise referandumun yapılmayacağını belirterek, Katalonya’ya ortak sağduyuya dönme çağrısında bulundu.

REFERANDUM YÜZÜNDEN

Gözaltına alınanlar arasında Katalonya Ekonomi İlişkileri Genel Sekreteri Josep Maria Jove de bulunuyor. Alıkonulan diğer kişilerin Katalan hükümetinin farklı birimlerinde çalışan yetkililer olduğu belirtiliyor. Gözaltındakileri neyle suçlandıkları henüz bilinmiyor. Ancak Madrid hükümeti, referandumun düzenlenmesine katkı sağlayan kişilerin suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Polisin 22 ayrı operasyon yaptığı belirtildi.

‘SAVAŞ İLAN ETTİLER’

Referandum öncesi düzenlenen baskınlar halkın da tepkisini çekti. Jove’nin bürosunun önünde toplanan Katalonya bayraklı eylemciler, ‘Bağımsızlık’, ‘Oylama yapacağız’ sloganları attı, zaman zaman polisle gerginlik yaşadı. Anna Sola isimli işsiz bir kadın, “Bizim oy verdiğimiz kurumlarımıza saldırıyorlar. Katalonya’da olan bitenler tek kelimeyle utanç verici” diye konuştu. Bağımsızlık yanlısı Katalan Ulusal Meclisi (ANC), halka protesto için sokağa çıkma çağrısında bulundu. ANC Başkanı, “Şiddete başvurmadan kurumlarımızı savunalım. Büyük bir hata yaptılar, biz referandum istedik, onlar savaş ilan etti” dedi.

BİLGİ NOTU

İspanya’nın zengin bölgelerinden olan Katalonya, bir süredir bağımsızlık istiyor. 2015 yılında yapılan seçimlerde ayrılıkçı Katalan partileri yüzde 47.6’lık oy oranına ulaştı. Ancak bölgede yaşayan 7.5 milyon kişi bağımsızlık konusunda bölünmüş durumda. Yerel yönetimin temmuz ayında yaptırdığı bir araştırma halkın yüzde 41.1’nin bağımsızlık istediğini, yüzde 49.4’ünün ise istemediğini ortaya koyuyor. Ancak Katalanların yüzde 70’i konunun açıklık kazanması için referandumdan yana.