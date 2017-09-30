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    Erbil: Sınırları teslim etmeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 00:47 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini bildirdi.

    Irak Sınır Kapıları Kurumu, 30 Eylül itibariyle Kuzey Irak’taki sınır kapılarının kendi kontrolleri altına alınacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada da sınır kapılarının teslimi için Kuzey Irak’a 3 askeri konvoyun gönderileceği belirtilmişti.

    Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonun haberine göre, bu açıklamaya yanıt olarak IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini ilan etti.

    IKBY’den bir kaynak, Rudaw’a açıklamasında, Bağdat’ın bu isteğinin kesin şekilde reddedildiğini belirtti.

    Etiketler: IKBY , erbil , bağdat
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