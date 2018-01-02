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    Erbil sınırları Bağdat’a devretti

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) Türkiye ve İran’la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı aldı.

    Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin danışmanı İhsan Şammari, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “IKBY’nin, krizin sonlandırılmasını ve anayasayı hakem olarak kabul etmesi üzerine, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının teslim edilmesi ve sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının yönetimi için yüksek komite kurulması kararı alındı” ifadelerini kullandı.

    2.5 AYDIR KAPALI

    Öte yandan dün İran’ın yaklaşık 2.5 ay önce kapattığı IKBY ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtığı bildirildi. Irak hükümeti, IKBY’nin 25 Eylül’de tek taraflı bağımsızlık referandumu düzenlemesinden sonra sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi kararı almıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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