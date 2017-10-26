Erbil, Bağdat’ın kapısını çaldı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), merkezi Bağdat yönetimi ile yaşadığı gerilimi ortadan kaldırmak ve müzakerelere başlamak için geri adım attı. Erbil yönetimi, 25 Eylül’de tek taraflı yaptığı bağımsızlık referandumunun sonucunun dondurulması önerisini getirdi. Irak hükümeti, IKBY ile aralarındaki toprak anlaşmazlıklarını çözmek üzere müzakere masasına oturmadan önce referandumun tamamen iptalini şart koşuyordu.

‘ÇATIŞMA ZARAR VERDİ’

Erbil’deki Kürt Yönetimi’nin önceki gece yaptığı açıklamada, “16 Ekim 2017 tarihinde Irak güçleri ve peşmerge arasında başlayan çatışma ve saldırılar, iki tarafa da zarar verdi. Bu durumun devam etmesi, daha çok kanın akmasına ve hatta Irak’ın bileşenleri arasındaki sosyal bağların kopmasına yol açabilir. İki taraf arasındaki savaşın kazananı olmayacağı açıktır. Aksine, iki tarafa da yaşamın her alanında büyük zararlar verecektir” denildi. Ateşkes ilan edilmesini de isteyen Erbil yönetimi, Bağdat’a yaptığı önerileri şöyle sıraladı:

- IKBY’de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması.

- IKBY’deki tüm çatışmaların ve her türlü askeri operasyonların acil bir şekilde sonlandırılması.

- IKBY ile federal hükümet arasında Irak anayasası temelinde diyaloga başlanması.

‘ANAYASAYA GÖRE REFERANDUMU ELE ALACAĞIZ’

Erbil merkezli Rudaw sitesinin haberine göre Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, IKBY ile diyalog kapsını kapatmadıklarını ifade ederek, “Anayasaya göre referandumu ele alacağız” dedi. Caferi, Rusya ziyareti kapsamında Moskova Enstitüsü’nde şöyle konuştu: “Bütün dünya referanduma karşıydı, Avrupa Birliği, Arap ülkeleri ve İslam Ülkeleri Kongresi karşıydı. Ancak maalesef Barzani ısrar etti. Rusya da Irak toprak bütünlüğünden yana.” Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heatner Nauert, IBKY’nin teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TAHRAN, IKBY SINIRINDAKİ BİR KAPIYI AÇTI

IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı yeniden ticari geçişlere açıldı. Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan kapının Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını söyledi. Muhammed, Süleymaniye vilayetinde yer alan bir diğer sınır kapısı Pervazhan’ın da kısa süre içinde açılacağını ifade etti. İran, IKBY’ye açılan Hacı Omeran, Seyranbend, Pervezhan ve Başmak sınırlarını 15 Ekim’de Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tüm ticari geçişlere kapatmıştı.

NETANYAHU: KÜRTLER OLGUNLUK GÖSTERİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, önceki gün 2001’de suikast sonucu öldürülen İsrail’in radikal sağcı Turizm Bakanı Rehavam Zeevi’nin anma töreninde konuştu. Netanyahu, Zeevi’nin 1960’lı yıllarda Irak’ın Kürt bölgesinde gizli bir görevle gittiğini ve orada İsrail ordusunun bir sahra hastanesi kurmasında rol aldığını anlattı. Netanyahu, bu gizli görevde Zeevi’nin İsrail’e yönelik sıcak mesajlar aldığını anlattı. İsrail Başbakanı, “Kürtler ulusal ve uluslararası olgunluk gösteriyor” diye konuştu.