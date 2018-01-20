Erbil-Bağdat hattında ilk görüşme

Barzani’nin Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) kıdemli yetkililerinden Hemin Hawrami, Twitter’dan attığı mesajda Barzani’nin liderlik ettiği heyetin İbadi ile bir araya geldiğini bildirdi. Referandum iki taraf arasında krize yol açmıştı. ABD’nin desteğinde yürüyen Irak ordusu, Kürtlerin DEAŞ ile mücadele ederken ele geçirdiği Kerkük ve diğer toprakları geri almıştı.

SEÇİM TARİHİNDE ANLAŞMA YOK

Öte yandan Irak parlamentosu dün 12 Mayıs’ta seçimlere gidilmesi konusunda anlaşmaya varamadı. Sünni ve Kürt temsilciler, savaş yüzünden yerlerinden olmuş yüzbinlerce kişinin geri dönmesine fırsat tanınmasını istediler. Şii kökenli olan Başbakan Haydar el İbadi, savaş alanında elde ettiği kazanımlarla da geç kalmadan seçimlere gidilmesini istiyor ve 12 Mayıs tarihini destekliyor. Pazartesi günü konunun tekrar ele alınması bekleniyor. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği de seçimlerin ertelenmesine karşı çıkan açıklama yaptı.