Erbakan duyurdu... Yeni bir parti daha geliyor

Erbakan VakfÄ±nca, eski BaÅŸbakan ve Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ Lideri Necmettin Erbakan'Ä±n doÄŸumunun 91'inci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk KapalÄ± Spor Salonu'nda "BÃ¼yÃ¼k GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±" dÃ¼zenlendi.ÂFatih Erbakan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye ve Ä°slam birliÄŸinin kurulabilmesi iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, adil bir dÃ¼nya kurulmasÄ±nÄ±n Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ ile mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BabasÄ± Necmettin Erbakan'Ä±n siyasi mÃ¼cadelesinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyen, aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduÄŸunu ifade eden Erbakan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"KurmuÅŸ olduÄŸu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ partilerinden bir tanesi kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Erbakan Hoca'mÄ±za 'Hocam ÅŸimdi ne yapacaÄŸÄ±z?' derler. Erbakan Hoca'mÄ±z meÅŸhur tarihi cevabÄ±nda, 'YapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r. NasÄ±l ki abdestimiz bozulduÄŸunda yeniden abdest alÄ±yorsak ÅŸimdi de aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Yeni partimizi kurarak abdestimizi tazeleyeceÄŸiz.' demiÅŸtir. AynÄ± ÅŸekilde biz de abdestimiz bozuldu diye farz namazÄ± terk edecek deÄŸiliz. Biz de Erbakan Hoca'mÄ±z gibi abdestimizi tazeleyeceÄŸiz, kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz."

'Ä°LK VAKÄ°T NAMAZINDAN Ã–NCE...'



Erbakan, Anadolu'yu yeniden karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ, kÃ¶y kÃ¶y, ilÃ§e ilÃ§e dolaÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Yeniden milletimize gideceÄŸiz ve milletimizden sÃ¶z hakkÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ milletimiz ve Ä°slam alemi adÄ±na sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶zÃ¼mÃ¼z, yapacak Ã§ok iÅŸimiz, atacak Ã§ok adÄ±mlarÄ±mÄ±z var." dedi.



"AkÄ±llarda, 'Abdestinizi ne zaman tazeleyeceksiniz' sorusunun belirebileceÄŸini" dile getiren Erbakan, "Bundan sonraki ilk vakit namazÄ±ndan Ã¶nce abdestimizi tazelemiÅŸ olacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Siyonist kuruluÅŸ ve vakÄ±flarla mÃ¼cadele etmek yerine Erbakan VakfÄ± ile uÄŸraÅŸanlar olduÄŸunu savunan Erbakan, "Erbakan VakfÄ±â€™na kafayÄ± takanlarla daha fazla kaybedecek vaktimiz yoktur. Ellerinde tuttuklarÄ± Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ markasÄ±nÄ±n patenti dÄ±ÅŸÄ±nda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ adÄ±na sÃ¶yleyecek ve yapacak bir ÅŸeyleri kalmamÄ±ÅŸ olanlarla daha fazla vakit kaybetme lÃ¼ksÃ¼mÃ¼z yoktur" ifadelerini kullandÄ±.