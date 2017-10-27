Erasmus+’ın 30’uncu yaşı boğaz turuyla kutlandı

Erasmus+ programının 30. yılı vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen Boğaz turundaki eğlenceli anlar, drone çekimine de yansıdı.

Dünyanın birçok ülkesinden farklı diller konuşan öğrenci ve diğer yararlanıcıların katılımıyla Ortaköy’den başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren tekne turunda doyasıya eğlendi.

Konukların Türk lokumu ve kolonya ikramıyla karşılandığı teknede, Osmanlı şerbetinin yanı sıra Türk mutfağından sıcak ve soğuk yemek sunumu da yapıldı. İnce belli bardaklarda Türk çayının da servis edildiği Boğaz turunda katılımcılar, canlı müzik dinletisiyle eğlendi.

Tekne turunda ayrıca Erasmus+’nın 30. yılına özel hazırlanan pasta, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ve Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü Martine Reichters tarafından kesilerek davetlilere ikram edildi.

Öğrenciler halay çekti, kolbastı oynadı

Birçok ülkeden öğrenciler başta olmak üzere mesleki ve diğer alanlarda yararlanıcıların da katıldığı Boğaz turunda gençler, Türk ezgileriyle doyasıya eğlenirken Reichters de onlarla halay çekti, çiftetelli ve kolbastı oynadı.

Erasmus yararlanıcıları Boğaz turu boyunca gerek İstanbul'un güzelliklerini fon yaparak gerekse de kısa sürede kaynaştıkları arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Boğaz turu kapsamında Boğaz Köprüsü üstüne dev Türkiye ve Erasmus bayrakları da asıldı.

"Bu programa herkes katılmalı"

Boğaz turuna katılan yararlanıcılar, Erasmus+'nın kendileri için önemini paylaştı.

Almanya'dan Erasmus öğrencisi olarak Türkiye'ye gelen Thomas Keller, Erasmus+'nın farklı kültürlerin birbirini tanıması ve ön yargıların yıkılması için çok güzel bir program olduğunu belirtti. Keller, "Türkiye'de Erasmus yaptığım için çok mutluyum, herkes çok yardımsever ve güler yüzlü" dedi.

Çanakkale'de gönüllülük yaptığını ifade eden Makedonyalı Branko Jordanov da gençler ve öğrencileri yeni deneyimler kazanmaya teşvik ettiği için Erasmus+ programını önemli bulduğunu söyledi. Jordanov, herkesin bu programa katılması gerektiğini vurguladı.

Program vasıtasıyla Ukrayna'dan Gaziantep'e gelen Anastasia Kaminna da Erasmus+'nın yeni bir dil öğrenmek ve yeni kültürler tanımak için önemli bir program olduğunun altını çizdi. Kaminna, "Türkiye’de gönüllülük yapmak çok güzel. İnsanları, iklimi ve çalıştığım projeyi çok seviyorum." diye konuştu.

Eğitim ve gençlik programı Erasmus+

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üye olmayan İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve aday ülke statüsündeki Türkiye ve Makedonya'nın da yararlandığı eğitim ve gençlik programı Erasmus+, Avrupa'daki üniversitelerin eğitim kalitesini artırmayı, gençlere yeni beceriler edindirerek istihdamlarını kolaylaştırmayı ve kültürel etkileşimi sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl 30. yaşı kutlanan programdan şimdiye kadar öğrenim, staj, mesleki eğitim, gençlik ve gönüllülük çalışmalarından 9 milyon kişi yararlandı.

1987'de sadece yükseköğretim alanında 3 bin öğrencinin yararlandığı Erasmus, milyonlarca kişiye dünyanın farklı ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllülük çalışmalarında yararlanma imkanı sağladı, meslektaşlarıyla birlikte çalışmalarına vesile oldu.

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülükle ilgili yeni motivasyon kazanmalarını amaçlayan program, zaman içerisinde okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da kapsayarak genişledi.

"Socrates", "Leonardo da Vinci", "Hayatboyu Öğrenme", "Gençlik" gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için “Erasmus+” markası altında yeniden yapılandırıldı. Erasmus+ ile yükseköğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanıyor.

Erasmus+'nın yıl dönümü kapsamında tüm Avrupa genelinde yıl boyunca konferans, forum, diyalog, tartışma ve sergi gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.