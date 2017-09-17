Epilepsi hastasından 15 gündür haber alınamıyor

Örnek Mahallesindeki Doğu Garajı yakınlarında ikamet eden 34 yaşındaki epilepsi hastası Tuncer Topaca, 3 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.



Bunun üzerine baba Hüseyin Topaca, polis ve jandarmaya başvurarak hasta oğlunun bulunması için yardım istedi. Topaca, aile yakınlarının da desteğiyle mahalle, sokak ve caddeleri dolaşarak oğlunu arıyor. Baba Topaca yaptığı açıklamada, oğlunun başına kötü bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi.



Evladının özlemiyle yaşadığını belirten Topaca, "Günlük hayatta kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu ama arada epilepsi nöbeti geçiriyordu. Nöbetlerde bilincini kaybediyordu ama kimseye zarar vermezdi. İlk kez böyle bir şey başımıza geldi, yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.



Oğlunun hiçbir zaman evden kaçmadığını anlatan Topaca, başka şehre götürülüp bırakılmasından endişe duyduğunu kaydetti.