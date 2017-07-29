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EPDK'dan LPG kararı

AA
29 Temmuz 2017 - 12:12Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:12

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ithal edilecek LPG'nin ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda zorunlu tüm analizlerinin yapılmasına, yurtiçi piyasada LPG'nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerin, LPG'nin depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına karar verildi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, ithal edilecek LPG'nin, ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirtilen zorunlu analizlerinin yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, yurtiçi piyasaya arz edilen LPG'nin, ürünün niteliğine göre yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere uygun olması gerektiği kararlaştırıldı.

Yurtiçi piyasada LPG'nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir şekilde, LPG'nin depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına da karar verildi.

Kurul tarafıncan, "yurt içi veya yurt dışından temin edilen LPG’nin piyasaya sunumunda; öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına, bu standartların mevcut olmaması halinde ise TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulmasına ve ithal edilen LPG'nin ihtisas gümrüklerinde kurulan laboratuvarlarda ekli listede belirtilen işlem ve analizlerinin yapılmasına" şeklindeki 23 Haziran 2005 tarihli kurul kararının da yürürlükten kaldırılması uygun görüldü.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , epdk , lpg , LPG
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